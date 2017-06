Memorial Amato-Signorini, a Tramonti premiato Rivera

Gianni Rivera, ex stella del Milan e attuale presidente del Settore tecnico della Figc, è l'ospite d'onore al Memorial Amato-Signorini, in corso a Tramonti, in provincia di Salerno, evento organizzato per onorare due ex calciatori prematuramente scomparsi e per una riflessione su calcio e salute. Rivera si è confrontato con il professore Antonio Giordano, oncologo napoletano che insegna presso la Temple University di Philadelphia ed è direttore dello Sbarro Institute.

