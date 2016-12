«Gli interessi economici già oggi influenzano la qualità del gioco perché siamo chiamati a scendere in campo sempre più spesso. Il calcio rischia di fagocitare se stesso, viene spremuto troppo. Meno partite più qualità, è questo a cui dobbiamo puntare». Il tecnico del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, si esprime così in una intervista al quotidiano tedesco 'Sueddeutsche Zeitung' sul ritmo frenetico del calcio moderno e le ipotesi di allargare la platea delle squadre partecipanti alla fase finale della Coppa del mondo. Dopo l'esperienza degli Europei di Francia, che quest'anno ha visto 24 partecipanti e non più 16, all'orizzonte c'è anche la proposta del presidente della Fifa, Gianni Infantino, che auspica di portare a 48 squadre, dalle attuali 32, il numero delle nazioni partecipanti alla fase finale dei mondiali a partire dal 2026.