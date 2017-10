Da Bruyne e Mertens, amici-rivali con Sorrento nel cuore

di Antonino Siniscalchi

SORRENTO. Per il suo matrimonio si improvvisò wedding planner. Connazionali, amici, ma non solo. Domani sera si ritroveranno su fronti opposti, ma Dries Mertens e Kevin De Bruyne hanno condiviso un grande evento a Sorrento. L'attaccante del Manchester City si è sposato il 26 giugno scorso all'hotel Cocumella con la modella Michele Lacroix. A consigliargli la scelta della prestigiosa location che si affaccia sul golfo di Napoli e Sorrento fu proprio Dries Mertens.



Nel giardino dell'albergo che fu antica dimora dei Gesuiti, il cannoniere azzurro aveva trascorso una serena vacanza in compagnia della moglie Kat. Dopo quel soggiorno la coppia aveva ritrovato una apparente condivisione. Quel soggiorno sorrentino nella quiete incantata di una suite dell'albergo suggerì a Mertens di consigliare all'amico la location per le nozze. La cerimonia fui pianificata nello scorso mese di dicembre, quando Dries Mertens e Kevin de Bruyne, a cena in un ristorante di Posillipo con le compagne Kat e Michele non passarono inosservati.

Kevin de Bruyne, l'uomo da 75 milioni di euro, alimentò la fantasia dei tifosi azzurri, un sogno e nulla più. La presenza a Napoli dell'attaccante belga, con la fidanzata Michele Lacroix, archiviata come una visita di cortesia, entusiasmò la coppia belga per il fascino di Capri e Sorrento e postata su Instagram da Kerkhofs.



Di padre belga e madre inglese nata in Burundi, a sostenere la scelta di Kevin De Bruyne di celebrare a Sorrento le nozze con la modella Michele Lacroix potrebbe aver influito il legame consolidato tra il Regno Unito e la costiera sorrentina, dove ogni anno soggiornano mezzo milione di turisti, alimentando un serbatoio e oltre un milione di presenze nelle strutture alberghiere, con un considerevole incremento di anno in anno di matrimoni officiati e festeggiati in suggestive location come l'hotel Cocumella.



Per tre giorni, nello scorso mese di giugno, intorno all'albergo che congiunge i territori di Sorrento e Sant'Agnello, nonostante il rispetto della consolidata privacy che caratterizza l'ospitalità da queste parti, si radunarono fotoreporter e giornalisti per raccogliere immagini e curiosità sulla celebrazione delle nozze, ma anche per trovare conferme sulla ritrovata serenità tra Dries Martens e Kat Kerkhofs, in quel periodo oggetto di gossip e civetteria di una presunta crisi coniugale. Il matrimonio fu caratterizzato da una scia di mistero sulla preparazione della cerimonia ed il menu elaborato dalla direzione dell'hotel Cocumella. Per il cannoniere e l'ex attaccante del Wolfsburg, tuttavia, l'evento sorrentino contribuì a consolidare una solida amicizia. Compagni di squadra nella nazionale belga, domani sera, Dries e Kevin si ritroveranno su fronti opposti, ma con Sorrento nel cuore.