La Roma parte con una vittoria: Kolarov piega l'Atalanta 1-0

dal nostro inviato

BERGAMO La Roma, sotto lo sguardo di Totti al debutto da dirigente, fa il suo dovere e vince contro l'Atalanta, replicando alla Juve e al Napoli che sabato sono partite forte. Di sicuro i giallorossi, per prendersi i 3 punti a Bergamo, soffrono più delle rivali. Ilicic colpisce il palo prima del recupero e Gasperini sta per arrivare al pari. Ma per un'ora abbondante l'equilibrio chiesto da Di Francesco ha funzionato. Nessun rischio per Alisson e per la difesa che, ancora incompleta in mezzo (fino a quando non sarà acquistato il centrale titolare) e a destra (in attesa di Karsdorp che dovrebbe essere disponibile solo a ottobre), ha retto proprio con gli altri due brasiliani del reparto, Peres (si è fatto male nel finale e Manolas è slittato sulla fascia) e Juan Jesus.



LEGGI LA CRONACA

Kolarov ha fatto centro al primo tentativo. Su punizione, alla mezz'ora del primo tempo. Ultima rete in Serie A, 7 anni e mezzo fa. E' l'unica conclusione nello specchio della Roma, tra l'altro su calcio piazzato. Si è visto, insomma, più il sacrificio (il 4-3-3 che in fase difensiva si trasforma nel prundente 4-1-4-1) che la spavalderia. La disponibilità del gruppo verso il nuova allenatore e per evitare la falsa partenza. Adesso, però, bisognerà pensare all'attacco. E, con il mercato aperto fino al 31 agosto, è fondamentale migliorare la rosa. Con il sostituto di Salah. Perché Defrel lavora in copertura senza essere però lucido in area avversaria. E una chance a partita, più avanti, non sarà sufficiente per arrivare al successo. Ecco perché quello di Bergamo è pesante e anche prezioso, il primo di Di Francesco da romanista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA