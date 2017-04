Il Bayern non riparte a Leverkusen Il Lipsia vince 4-0 ma è ancora a -8

di Redazione Sport

Mezzo passo falso del Bayern Monaco che nella 29/a giornata di Bundesliga non va oltre lo 0-0 in casa di un Bayer Leverkusen che ha giocato l'ultima mezz'ora in dieci uomini per l'espulsione (doppia ammonizione) dell'ex romanista Jedvaj. La squadra di Ancelotti ha ora in classifica un vantaggio di otto punti (69 contro 61) sul Lipsia che ha travolto 4-0 il Friburgo. L'Hoffenheim ha conservato il terzo posto grazie al 5-3 sul Borussia Moenchengladbach. Vittoria convincente del Borussia Dortmund, che mercoledì va nel principato di Monaco per cercare di recuperare - nel ritorno dei quarti di Champions - la sconfitta casalinga per 3-2. I gialloneri hanno superato 3-1 l'Eintracht Francoforte. L'Augusta in nove uomini ha piegato 2-1 il Colonia mentre il Magonza si è imposto 1-0 sull'Hertha Berlino. Il Wolfsburg ha infine battuto 3-0 l'Ingolstadt.

