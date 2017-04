Borriello-Vieri, missione compiuta: Marco ringrazia Bobo via social

Missione compiuta. Con il gol firmato contro il Chievo, Marco Borriello è decollato a quota 15 reti in campionato. E fin qui nulla di follemente clamoroso. Ricorderete però che questa estate Bobo Vieri aveva addirittura promesso una vacanza pagata a Marco, se avesse tagliato il traguardo dei 15 centri in campionato. Così, subito dopo la partita stravinta dal Cagliari contro i veneti, Borriello ha voluto dedicare un messaggio a Vieri (e non solo) su Instagram. Eccolo qui. «Il Bomber: il Bomber e' il centravanti, il bomber e' quello che sta davanti, il Bomber è quello che quando la squadra ha bisogno lui c'è!!! Cit. Bobo Vieri. Oggi è arrivato il 15esimo gol in campionato, grazie amico mio per lo stimolo in piu' che mi hai dato in questa stagione. Ma la voglia di continuare a far gol e' ancora tanta,quindi amici fantacalcisti e tifosi tutti state tranquilli che non ho voglia di fermarmi qui...un abbraccio a tutti e BUONA PASQUA».







© RIPRODUZIONE RISERVATA