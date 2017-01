Nel calciomercato è vietato fermarsi. Poco importa se è primo gennaio e le ore di riposo sono state poche: l'effervescenza delle trattative permette, infatti, di superare la stanchezza dei momenti particolarmente frizzanti.



Ecco un riepilogo con i principali obiettivi dei club di serie A:



ATALANTA (Schmidt, Palacio, Luperto, Hiljemark)



BOLOGNA (Cerci, Cigarini)



CAGLIARI (Gabriel, Avenatti)



CHIEVO VERONA -



CROTONE (Gnoukouri, Budimir, Siligardi)



EMPOLI (Grassi, Thiam)



FIORENTINA (Zaza, Jovetic, Zampano, Sportiello, Laxalt)



GENOA (Miguel Borja, Gabriel, Hernanes)



INTER (Gagliardini, Lucas Leiva, Luiz Gustavo, Badelj, Darmian)



*JUVENTUS (Gagliardini, N'Zonzi, Luiz Gustavo, Tolisso)



LAZIO (Eder, Paloschi, Sportiello, Borini)



MILAN (Deulofeu, Storari, Badelj)



**NAPOLI (Orsolini, Sportiello, Conti, D'Ambrosio, Ciciretti)



PALERMO (Avenatti, Andreolli, Dionisi, El Kaddouri, Dramè)



***PESCARA (Ledesma, Bovo, Mandragora, Paloschi, Budimir, Thiam)



ROMA (Jesé, El Ghazi, Depay, Defrel, Laxalt per giugno, Torreira)



SAMPDORIA (Verre)



SASSUOLO (Machin, Seck)



TORINO (Iturbe, Skorupski per giugno, il riscatto di Iago Falque, Castro, Silvestre, Fornasier)



UDINESE (Joao Pedro, Lasagna)





OPERAZIONI CONCLUSE



*Acquistato Rincon (2+7 milioni)



**Acquistati Pavoletti (2+16 milioni) e Leandrinho (500.000 euro)



***Stendardo



****Aquilani in prestito per sei mesi