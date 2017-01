La Juve vuole risolvere in fretta le cessioni di Zaza ed Evra. Ma le recenti dimissioni del ds Pitarch a Valencia potrebbero cambiare alcuni scenari. L'attaccante lucano, ai margini del West Ham, aveva infatti già maturato delle perplessità dopo le dimissioni del tecnico Prandelli. Non era convinto di trasferirsi in una squadra in piena crisi. E ora i dubbi sono solo che aumentati. Così uno degli intermediari che cura l'operazione sta cercando di approfondire le altre possibilità in Spagna, senza sottovalutare la pista Fiorentina.

Anche Evra è vicino a cambiare maglia. Il terzino francese, non convocato da Massiliano Allegri per la sfida contro il Bologna, sta cercando un'altra sistemazione dopo i segnali arrivati dal club. Persa la Supercoppa, la Juventus gli ha consigliato di approfondire i contatti con il Valencia e con lo United.



BANEGA-CINA

Il mercato tiene banco anche all'Inter. Nonostante il prossimo innesto Gagliardini, il club nerazzurro valuta un altro centrocampista per rimpiazzare l'eventuale partente Banega (titolare contro l'Udinese). Gli emissari dello Shanghai SIPG e Tianjin Quanjian di Cannavaro (sulle tracce anche di Cassano) sono in pressing e, davanti a un'offerta sui 20-25 milioni di euro, il ds Ausilio non si opporrebbe di certo alla cessione: arrivato a zero, la sua vendita sarebbe infatti tutta una plusvalenza. Capitolo Gilardino: neanche in panchina contro il Palermo, lunedì è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Caceres invece sarà in Turchia per le visite mediche con il Trabzonspor. Un passaggio fondamentale prima della firma dell'ex juventino, reduce da un lungo stop.