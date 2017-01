Inizia in trasferta il 2017 del Napoli Carpisa Yamamay Calcio Femminile, che domani alle 14.30 sarà impegnato sul campo della Roma XIV nell’undicesima giornata della serie B, l’ultima del girone d’andata. Per le calciatrici napoletane ci sarà voglia di riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia contro le capitoline, arrivata al termine di una gara sfortunata. «Vogliamo mantenere l’imbattibilità esterna e proseguire la nostra striscia positiva – spiega il tecnico Mazziotti -. La Roma XIV è una buona squadra ed è poco dietro di noi in classifica, sarà importante non farci avvicinare e provare a vincere per rilanciare le nostre ambizioni e iniziare l’anno nel modo migliore. Non sarà una partita semplice ma sappiamo che con le nostre qualità possiamo fare bene su ogni campo».