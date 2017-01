Il Real perde Carvajal per infortunio il terzino a rischio per il Napoli

Trovano conferme le indiscrezione circolate ieri sulla stampa spagnola. Il Real Madrid ha comunicato che Dani Carvajal ha rimediato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale destro. Il club spagnolo non ha fornito i tempi di recupero che dovrebbero comunque essere di circa un mese, anche se Zidane proverà a recuperare il laterale titolare per l'andata col Napoli. Diversamente riscalda i motori Danilo per sostiturie il terzino spagnolo dei blancos.

