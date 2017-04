Gioia Chapecoense, ecco il primo titolo conquistato sul campo

Felicità per la Chapecoense, la squadra coinvolta a novembre nell'incidente aereo in Colombia che provocò 71 vittime. Ieri il club brasiliano ha conquistato il suo primo titolo sul campo (visto che aveva ricevuto la Copa Sudamericana ad honorem dopo la tragedia). Dopo aver piegato per 2-0 il Joinville nello scontro diretto, la Chape ha centrato con una partita d’anticipo il secondo turno del Campeonato Catarinense, il campionato dello stato di Santa Catarina,

