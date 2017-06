Il Chelsea a Sky Sport Uk: «Antonio Conte è felice qui»

«Antonio Conte è felice nel Chelsea». Lo fa sapere il club di Roman Abramovich, alla britannica Sky sports news, smentendo così il presunto 'raffreddamento' fra le parti, e che non c'è alcun problema tecnico. L'emittente satellitare aggiunge che l'allenatore salentino «è attualmente in vacanza, che rimane impegnato con i 'Blues' e che tornerà come previsto nella prima settimana di luglio per il ritiro estivo». Per restare a Stamford bridge, c'è da registrare il rifiuto di Thibault Courtois a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2019. Il club, scrive il Mundo Deportivo, ha offerto 115 mila sterline a settimana al portiere belga che invece ne chiede il doppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA