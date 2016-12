Sempre più dominatore della Premier League, il Chelsea di Antonio Conte ha battuto il Bournemouth in casa (3-0) e ha conquistato la 12esima vittoria consecutiva in campionato. Che record. Una doppietta di Pedro e un rigore trasformato da Hazard sono bastati ai Blues per centrare il successo interno e confermarsi così capolista inglese con un vantaggio di 7 punti rispetto al Manchester City, secondo; e di 9 nei confronti del Liverpool e dell’Arsenal, terzi.



Domani pomeriggio il Liverpool sarà impegnato però con lo Stoke e potrà tornare quindi a sei punti dalla vetta. Intanto a condividere la piazza con i Reds di Klopp è l’Arsenal, che ha liquidato il West Bromwich all’Emirates Stadium grazie a un gol di Giroud (1-0). Un Boxing day da incorniciare. Invece il City ha schiacciato l'Hull in trasferta (3-0): a risolvere sono stati Youré su rigore, Iheanacho e Davies con un'autorete.​



Spettacolare è stata la partita dell’Old Trafford. Reduce da tre vittorie di fila, il Manchester Utd ha sbriciolato anche il Sunderland (3-1) ed è volato al sesto posto. Blind ha sbloccato il risultato, poi Ibrahimovic ha raddoppiato, infine Mkhitaryan ha firmato un gol prodigioso inventandosi una specie di colpo dello scorpione. Inutile la rete conclusiva dell’ex romanista Borini. Pari tra il Watford di Mazzarri e il Crystal Palace (1-1).



È crollato al quart’ultimo posto, invece, il Leicester City di Claudio Ranieri, campione d’Inghilterra in carica. Al King Power Stadium ha perso contro l’Everton (0-2): a decidere, i centri di Mirallas e di Lukaku. Da registrare la protesta dei tifosi delle Foxes per le tre giornate di squalifica comminate a Vardy: i supporter hanno tutti indossato una maschera di cartone che raffigurava l’attaccante. La Premier tornerà in campo venerdì, sabato e domenica.