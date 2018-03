Il tecnico del Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, è il più pagato della Super League cinese e il quarto più pagato al mondo. Lo rivela il sito «BookieInsiders» che pubblica una classifica nella quale il nuovo allenatore del Guangzhou, vincitore della Supercoppa di Cina, ha un salario di 12 milioni di euro annui. Il vincitore della Coppa del Mondo 2006 con l'Italia si è ritirato nel 2011 ed ha iniziato ad allenare nel 2013. L'ex difensore, che ha vinto il titolo ed è stato nominato allenatore dell'anno nella scorsa stagione con il Tianjin Quanjian, è ora al secondo posto con il Guangzhou. Subito dietro l'ex Pallone d'Oro si piazza un altro tecnico italiano, Fabio Capello, allenatore dello Jiangsu Suning, con 10 milioni di euro come Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune). Ai piedi del podio con 8 milioni, il serbo Dragan Stojkovic (Guangzhou R&F) e lo spagnolo Gregorio Manzano (Guizhou Henfeng), quindi una vecchia conoscenza del calcio italiano come il portoghese Paulo Sousa: l'ex allenatore della Fiorentina è pagato 6 milioni di euro all'anno per guidare il Tianjin Quanjian, come il tedesco Roger Schmidt (Beijing Guoan). Subito dietro altri due portoghesi Paulo Bento e Vitor Pereira con 5 milioni a stagione.

