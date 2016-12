Sarà una sessione scoppiettante per il calciomercato europeo. Una finestra che ha già registrato lo spostamento di oltre 100 milioni di euro con i trasferimenti di Oscar in Cina e Draxler al Psg. E la cifra è destinata a salire. Infatti, lo United è vicino ad un altro colpo: Lindelof del Benfica per 45 milioni di euro. Gli acquisti potrebbero poi non finire qui, anche se le attenzioni dei 'Red Devils' saranno (soprattutto) rivolte alle operazioni in uscita. Depay, Fellaini, Darmian e Schneiderlin figurano tra i calciatori in cerca di una nuova sistemazione.

La partenza del brasiliano Oscar ha invece aumentato la disponibilità del Chelsea sul calciomercato. Antonio Conte, alla ricerca di un centrocampista e di un difensore (Nainggolan e Ruediger restano tra i suoi obiettivi), opera e vigila però senza eccessiva fretta. Non disputando le Coppe europee, il manager salentino potrebbe rinviare infatti l'arrivo dei nuovi innesti a giugno, occasioni invernali permettendo. James Rodriguez, per esempio, vorrebbe lasciare Madrid e superare le resistenze del Real e del suo tecnico Zidane.



GUARDIOLA SFIDA LA JUVE

Anche Guardiola cerca un metronomo. Il tecnico del City apprezza molto N'Zonzi (seguito anche dai blues), già obiettivo della Juve e prendibile versando la clausola di 30 milioni di euro. Restando in Inghilterra, il Liverpool di Klopp ha sondato Gabigol dell’Inter. Le due società sono in contatto per l'affare Lucas Leiva. Ma è il Psg ad aver perfezionato il colpo, per il momento, di fine anno: Draxler è infatti ufficialmente un neo giocatore dei parigini grazie alla cifra di 45 milioni. Il duttile trequartista tedesco, sogno a lungo accarezzato dalla Juve, aveva manifestato da mesi l'intenzione di lasciare il Wolfsburg. Oggi, è stata confermata la sua firma sul ricco quadriennale. Lo stesso club teutonico si è assicurato da settimane l'ex Ajax Bazoer. Intanto la società di Al-Khelaifi è pronta a salutare Jesé Rodriguez. Accostato alla Roma, l'ex Real potrebbe tornare a 'casa' e vestire così la maglia de Las Palmas. Il caso blaugrana si chiama invece Rakitic: il centrocampista croato che piace tanto alla Juve e allo United, deve ancora definire i dettagli del suo rinnovo con la dirigenza catalana. Un 'assist' indiretto per le sue corteggiatrici.