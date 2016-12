Il Latina calcio è stato ceduto al termine di una trattativa che è andata avanti fino a notte, dopo settimane di confronto tra la proprietà - rappresentata dall'ex presidente Pasquale Maietta e dall'attuale Antonio Aprile - e la cordata di imprenditori con base ad Anzio che già l'estate scorsa provarono a rilevare il pacchetto di quote.E' atteso un comunicato ufficiale sull'assetto della nuova società che rileva il Latina in un momento non facile, in quanto c'è un'indagine della Procura - relativa anche a ipotesi di autoriciclaggio - che rischia di avere ripercussioni anche sull'aspetto sportivo.A rilevare il Latina, per quanto appreso nelle scorse settimane, un pool di quattro società con interessi nel settore immobiliare e della promozione turistica. L'operazione è stata seguita in prima persona dal commercialista di Anzio Ugo Nuzzi che dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato. Il ruolo di presidente dovrebbe andare ad Angelo Ferullo, con lui entrano in società anche Benedetto Mancini e Regina Daniela Wainstein. Un gruppo che all'indomani delle operazioni "Olimpia" e "Starter" - che vedono indagato l'ex presidente Maietta - era in forze in tribuna al "Francioni".Il gruppo che ha rilevato il Latina sarebbe interessato, attraverso la Borgo Piave sporting center, a riprendere in mano il progetto della Cittadella dello sport, come anticipato dal Messaggero nell'edizione del 9 dicembre scorso.Dalla società si apprende che «in data odierna, è avvenuta la cessione dell’intero pacchetto azionario dalla vecchia proprietà in favore di nuovi soggetti che, nei prossimi giorni, provvederanno alla propria presentazione ufficiale con apposita conferenza, durante la quale sarà comunicato tutto ciò che concerne nuova proprietà e cariche dirigenziali».