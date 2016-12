E tredici. Sì, il Chelsea ha vinto ancora: pure nell’ultimo pomeriggio del 2016. Con questa, le vittorie consecutive collezionate in Premier League da Antonio Conte sono diventate 13 e così il record di successi ininterrotti in un’unica stagione è stato raggiunto. Una cavalcata fantastica, si capisce. Attesi dal derby di mercoledì con il Tottenham, i Blues ora comandano la classifica con un margine di sei punti rispetto al Liverpool, secondo; e di dieci lunghezze nei confronti del Manchester City, terzo.



In serata, del resto, i Reds e i Citizens di Guardiola si sono sfidati ad Anfield Road in un duello che ha opposto due squadre eleganti: e a conquistare il bottino pieno sono stati gli uomini di Klopp (1-0). Decisivo è stato un colpo di testa dell’olandese Wijnaldum.



Tornando al Chelsea, bisogna sottolineare che oggi ha dovuto comunque faticare: tanto è vero che alla fine il punteggio con cui ha battuto lo Stoke City (4-2) è risultato perfino un filo esagerato. A sbloccare la gara è stato Cahill: poi Martins Indi ha segnato il momentaneo pari, quindi Willian ha riportato i londinesi in vantaggio, Crouch ha incredibilmente siglato il 2-2 e ancora Willian ha di nuovo regalato il sorriso a Stamford Bridge. Il quarto gol blue l’ha firmato infine Diego Costa, capocannoniere del torneo a quota 14 centri. Insomma una bella altalena. Soddisfatto Conte, è logico. Va anche annotato che Fabregas ha servito due assist vincenti e ha tagliato così il traguardo dei 100 in Premier.



Analogamente ha festeggiato in rimonta il Manchester Utd di Mourinho, giunto alla quinta vittoria in sequenza e sempre sesto a 13 lunghezze dalla vetta. All’Old Trafford, contro il Middlesbrough, i Red Devils hanno incassato la rete di Leadbitter, ma hanno ribaltato lo scenario nel finale sfruttando i guizzi di Martial e di Pogba (2-1). Quanto ai campioni del Leicester City di Claudio Ranieri, hanno salutato il 2016 liquidando il West Ham in casa grazie a Slimani (1-0): adesso sono 15esimi.



Il 2017 lo inaugurerà invece il Watford di Mazzarri, che ospiterà il Tottenham (ore 14.30, Sky Sport 1). A seguire ecco il Crystal Palace, che farà visita all’Arsenal, quarto a due soli passi dal Manchester City (ore 17, Sky Sport 1).