Alla ripresa dopo le vacanze di Natale il Real Madrid si presenta subito con un netto 3-0 al Bernabeu sul Siviglia in Coppa del Re. Decisiva per il passaggio del turno la doppietta messa a segno da James Rodriguez e intervallata dalla rete del centarle difensivo francese Varane.



Per il numero 10 colombiano ex Monaco è stato il modo migliore per iniziare l'anno visto che la stagione fino ad ora è stata decisamente avara di soddisfazioni per lui. Messo ai margini da Zidane, che dall'inizio della stagione gli ha preferito sempre altri giocatori, adesso James ha dato un segnale importante all'allenatore anche in chiave futura.



Non era in campo Cristiano Ronaldo tenuto a riposo anche in vista dei prossimi impegni di Liga.