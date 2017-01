Il Milan è al debutto in Coppa Italia. Sfiderà il Torino a San Siro domani sera.



Mercato. «Mi confronto sempre con Galliani, il mio compito è dire cosa servirebbe dal punto di vista tecnico, ma poi c'è da tenere contro dell'aspetto economico».



Milan. «Fin dai primi giorni ero ottimista, vedevo come si allenavano e quindi non sono sorpreso dal rendimento dei ragazzi, i quali possono fare anche di più».



Torino. «Sono una buonissima squadra, attaccano bene la profondità soprattutto con Belotti».



Campionato. «I bilanci si fanno a fine anno. Chi mi ha sorpreso? Difficile dirlo. Se devo fare un nome, dico Abate che è il capitano attuale e sta facendo molto bene».



Bertolacci. «Ha fatto partite importanti e ha dimostrato di poter fare diversi ruoli in mezzo al campo».



Bacca e Lapadula. «Tra loro c'è una sana competizione. Il gol di Bacca è stato importante e ha dimostrato ancora una volta il suo valore».



Coppa Italia. «Da giocatore non l'ho mai vinta, da allenatore sono arrivato in finale con la Fiorentina e l'anno successivo siamo usciti in semifinale».