Il Milan sorride: a Crotone vince nettamente 3-0

In venti minuti il Milan strapazza il Crotone gli rifila tre gol e gli infligge la più pesante sconfitta interna della sua breve storia in serie A. Basta poco alla squadra allenata da Vincenzo Montella per liquidare la pratica Crotone e trasformare il primo impegno in campionato in poco più di un allenamento. Nella seconda frazione di gioco i rossoneri infatti si sono limitati solo a controllare un Crotone abbastanza sterile.



Bello il colpo d’occhio dell’Ezio Scida quasi al completo e bella la partita che si è giocata sugli spalti, quella si che l’ha vinta il Crotone. Tutto esaurito anche l’ospedale anche se non è stata alleviata sofferenza dei degenti.



Più pronto il Milan, più veloce e più in palla, insomma di tutto di più ed infatti la partita non ha praticamente storia. Neanche cinque minuti e succede di tutto. Anche il Var fa il suo debutto allo Scida. Cutrone lanciato a rete viene fermato da Ceccherini. L’arbitro non è convinto della decisione da prendere e chiede l’assistenza tecnica. Rigore ed espulsione per il difensore rossoblù. La trasformazione perfetta è di Kassie. Cordaz indovina, ma non ci può arrivare. In svantaggio e con un uomo in meno esordio traumatico per il Crotone. Il Milan invece va sul velluto e raddoppia con Cutrone. Suso sembra Tomba, fa lo slalom in area prende il fondo e crossa sul pallone si avventa come un falco Suso che anticipa tutti anche l’immobile Cordaz. Favore restituito pochi minuti dopo, Cutrone la mette bassa in mezzo per l’accorrente Suso che deposita in rete. Buio pesto per i padroni di casa che provano solo a salvare la dignità e non perdere con troppi gol di scarto. La cosa sarebbe umiliante e almeno quella va evitata.



Il Crotone già da domenica è obbligato a cambiare registro e mostrare un piglio ed un approccio diversi, il Milan invece continua sulla scia di coppa e si conferma la squadra più in forma del momento.



