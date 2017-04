Da via "Stadera" alla serie A di Malta, la favola di Monticelli

di Pasquale Guardascione

La sua carriera è iniziata come la maggior parte dei ragazzi napoletani: per strada. Con i sogni nel cassetto e la fame di raggiungere il successo. Antonio Monticelli, è originario di Casoria, della zona della "Stadera" per esattezza e da due stagioni a 28 anni compiuti gioca nella serie A del campionato di Malta nelle fila del Floriana del presidente Riccardo Gaucci. «Non ho avuto la fortuna di fare il settore giovanile, giocavo con gli amici del rione per strada - spiega -. Ho fatto la cosiddetta gavetta e a 17 anni, senza l'aiuto di nessuno, e con tanti sacrifici sono arrivato a giocare in Lega Pro con l'isola Liri».

Ne ha mangiata di polvere sui campi in terra battuta della Campania il mediano partenopeo tra l'Eccellenza e l'ex serie C. Neapolis, Frattese, Venafro, Arzanese, Bojano, Budoni le varie squadre in cui ha militato, collezionando oltre 250 presenze. «Ho avuto tanti allenatori e ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa - dice -. Fabiano, Castellucci, D'Arrigo, Ferazzoli. Con quest'ultimo portammo un piccolo paesino del basso Lazio nei professionisti. Ho capito che nel calcio conta l'umiltà e lavorare sodo. Se sono migliorato tanto in questi anni dal punto di vista tecnico e nelle tempistiche di gioco però lo devo a ognuno di loro».

Un giovane che dopo aver vinto due campionati di serie D ha, comunque, un rammarico. «Ammetto, ho fatto delle scelte sbagliate e azzardate - spiega -. Pensando più all'esigenza economica per vivere che alla carriera. Il calcio sarà anche un gioco ma per molti di noi giovani napoletani è un vero e proprio lavoro».

A dicembre del 2014 arriva un cambio radicale nella vita del giocatore: la conoscenza con il bomber Fontanella, anche lui di Napoli. «Andammo insieme a Budoni in Sardegna e conducemmo la squadra ad un insperato quarto posto finale», dice. L'anno dopo il sogno che si avvera. «Conoscemmo entrambi il presidente Gaucci e accettammo subito la sfida di andare a giocare nella Premier del campionato maltese - spiega Monticelli -. La passata stagione abbiamo sfiorato l'Europa League». La squadra era allenata da Lulù Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina. Quest'anno il Floriana è in corsa per centrare la competizione Uefa e, inoltre, tra qualche settimana giocherà anche la semifinale della Coppa di Malta. «Se la vinciamo andremo direttamente nei preliminari di Europa League - afferma -. Per me e Fontanella sarebbe l'ennesima soddisfazione della nostra carriera: assaporare l'ebrezza di ascoltare quando siamo in campo l'inno dell'ex Coppa Uefa».

