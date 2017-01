Un dirigente dell'Amburgo è scomparso da quasi 48 ore. A lanciare l'allarme è stato proprio il club tedesco che ormai da due giorni non ha più notizie sul 44enne Timo Kraus, direttore del marketing. «Per favore, aiutateci a trovare il nostro collega Timo Kraus. Scomparso dalle 23.30 del 7 gennaio», è il messaggio postato ieri sera sui social network dall'Amburgo.Secondo la ricostruzione fatta dal club, Kraus aveva partecipato sabato sera a una festa con alcuni colleghi in un noto locale della zona portuale della città. Alle 23.30 è stato visto salire su un taxi, ma non ha mai fatto ritorno a casa e da quel momento è scomparso.Il suo cellulare è stato localizzato nei pressi della stazione centrale, ma l'ultimo segnale dal suo telefonino è arrivato proprio dalla zona del porto. La moglie ha denunciato la scompara ma al momento le ricerche, che hanno coinvolto anche una barca della polizia, non hanno dato alcun risultato.