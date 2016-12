Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Mediaset e annulla la multa di 51 milioni che era stata irrogata dall'Antitrust per avere alterato la gara per i diritti tv della serie A per il triennio 2015-2018. L'Adnkronos ha chiesto conferma ad Antonio Catricalà, che ha seguito l'iter legale del ricorso: «Confermo che la sanzione nei confronti di Mediaset è stata annullata e il ricorso è stato integralmente accolto» dal Tar , ha affermato.