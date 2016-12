Paulo Dybala, protagonista in negativo della Supercoppa persa dalla Juventus con il rigore sbagliato, cita Michael Jordan sul suo profilo Instagram. «Ho sbagliato più di 9 mila tiri in carriera - è la frase del celebre cestista americano utilizzata dall'attaccante bianconero - ho perso almeno 300 partite. 26 volte ho creduto di realizzare il tiro della vittoria e ho sbagliato. Ho sbagliato più e più e più volte nella mia vita. Ed è per questo che ho avuto successo». Accanto alla citazione nessun commento personale, soltanto la foto che lo ritrae mentre sistema sul dischetto il pallone del rigore parato da Donnarumma.



«Resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento». È un commento amaro quello che Giorgio Chiellini pubblica sul suo profilo Instagram al rientro della Juventus da Doha, dove ha perso la Supercoppa italiana contro il Milan. «Nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata - aggiunge il difensore, autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero -. Eravamo lì per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti al Milan», conclude rivolgendo «a tutti tanti auguri di buone feste».



Una settimana di vacanza per la Juventus dopo la sconfitta nella Supercoppa. L'aereo che aveva portato la squadra a Doha è rientrato nelle prime ore di questa mattina all'aeroporto di Torino Caselle. Sono pochi i giocatori che hanno fatto ritorno sotto la Mole: molti hanno infatti preferito partire per le vacanze direttamente dal Qatar. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di Alex Sandro e Sturaro, che nella sfida persa con il Milan hanno lamentato problemi muscolari. Il brasiliano, fa sapere la Juventus, " Dai primi accertamenti è stata confermata la diagnosi di traumma distrattivo ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà meglio dimensionata nei prossimi giorni"