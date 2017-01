Il Chelsea di Antonio Conte ha battuto il Peterborough, un club della terza divisione, nei 32esimi di finale della Fa Cup ed è approdato così al turno successivo della coppa nazionale. Quattro gol dei Blues (4-1) sono valsi il successo; e hanno aiutato la squadra a digerire la sconfitta subìta mercoledì contro il Tottenham in campionato.



A Stamford Bridge la partita l’ha sboccata Pedro: poi Batshuayi ha raddoppiato, Willian ha firmato la terza rete della gara, quindi Nichols ha restituito un filo di speranza agli ospiti e infine ancora Pedro, che aveva pure centrato una traversa, ha calato il poker londinese. Da segnalare che Terry ha rimediato un’espulsione per aver bloccato un avversario lanciato verso la porta.



Si è fermato invece il Liverpool, che non è andato oltre lo 0-0 contro il Plymouth. La sfida, dunque, dovrà essere giocata di nuovo. Va detto però che l’arbitro Tierney ha annullato un gol segnato da Origi. Particolare è un dato: secondo un’analisi del Daily Mail, oggi Klopp ha schierato la formazione iniziale più giovane della storia del Liverpool: al fischio d’avvio, l’età media era addirittura di soli 21 anni e 296 giorni.