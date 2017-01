Si sono disputati le sfide dei 32esimi di finale della Fa Cup, la coppa d’Inghilterra. Grazie alle reti di Rooney e di Martial, oltre che a una doppietta firmata da Rashford, il Manchester Utd di José Mourinho ha calato il poker davanti al Reading a l’ha eliminato all’Old Trafford (4-0). Va registrato che Rooney ha festeggiato i 249 gol segnati con la maglia dei Red Devils e ha raggiunto così Bobby Charlton in vetta alla classifica dei marcatori del club.



Bene il Leicester City di Claudio Ranieri, che a Goodison Park ha piegato l’Everton con due gol di Musa, piovuti a rimontare la rete di Lukaku (2-1). E anche del Watford di Walter Mazzarri, finalmente, si può raccontare un successo: ha liquidato il Burton con Kabasele e Sinclair (2-0) e regalato un sorriso ai 13 mila tifosi di Vicarage Road. In serata all'Arsenal sono bastati i centri di Ramsey e di Giroud per superare il Preston, passato in vantaggio con Robinson (2-1).



Infine, domani, il Chelsea di Antonio Conte si misurerà in casa con il Peterborough, una squadra della terza divisione inglese (ore 16, Fox Sports Plus). Poco prima sarà il Liverpool di Jurgen Klopp a ospitare il Plymouth (ore 14.30, Fox Sports).