Non ci sarà nemmeno un giocatore del Barcellona alla serata di gala della Fifa in programma a Zurigo e nel corso della quale sarà annunciato il vincitore del premio 'The Best', assegnato dalla Federazione internazionale al miglior calciatore dell'anno. A poche ore dalla cerimonia, infatti, il club blaugrana ha annunciato in un comunicato che i suoi giocatori diserteranno l'evento di stasera «per dare la priorità alla preparazione della partita di mercoledì contro l'Athletic Bilbao» valida per il ritorno degli ottavi di coppa del Re. Il favorito per il premio come miglior giocatore dell'anno della Fifa è Cristiano Ronaldo del Real Madrid, già vincitore del Pallone d'Oro per la quarta volta in carriera. Oltre al portoghese sono in lizza il francese Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid e l'argentino Leo Messi del Barcellona. Alla serata di Zurigo erano stati invitati, oltre a Messi, altri tre giocatori blaugrana: gli spagnoli Andres Iniesta e Gerard Piqué e l'uruguaiano Luis Suarez. Nessuno di loro però sarà presente. A rappresentare il Barcellona ci sarà solo una delegazione di dirigenti del club guidata dal presidente Josep Maria Bartomeu. Nel suo comunicato, il Barcellona esprime «il suo apprezzamento e sostegno ai premi della Fifa».