Il tecnico italiano del Leicester, Claudio Ranieri, vince il premio 'The Best' 2016 della Fifa. Il riconoscimento gli è stato consegnato nel gala di Zurigo da Diego Armando Maradona. Ranieri, campione con il club inglese nella scorsa stagione in Premier League ha avuto la meglio sul tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane e il ct del Portogallo campione d'Europa, Fernando Santos.



« È fantastico per me essere qui con tutte queste leggende, ora ho anche vinto questo grande premio. Ringrazio chi mi ha votato, la mia famiglia, mia moglie, i miei giocatori senza i quali non avrei potuto fare niente, il mio presidente. Quello che è accaduto lo scorso anno in Inghilterra è stato veramente strano, nessuno si sarebbe mai aspettato che vincessi il titolo», ha detto un emozionato Ranieri sul palco durante la cerimonia. L'allenatore romano ha poi concluso: «Dani Alves ha detto che a 30 anni deve iniziare a fare qualcosa di serio...io ho 65 anni ed ho iniziato adesso a vincere qualcosa quindi devo andare avanti...».