Calcio nel pallone, niente intesa: arriva il commissario alla Figc

di Pino Taormina

Inviato a Roma



È cominciata a Fiumicino l'assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio in corsa ci sono Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi: alla prima votazione è richiesto il 75% delle preferenze, il 66% alla seconda e 50 più uno alla terza. L'assemblea presieduta da Pasquale De Lise si compone di 275 delegati, al momento accreditati 267 pari a 498 voti, in rappresentanza delle diverse componenti (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Lega Dilettanti, atleti, tecnici, arbitri).



Non trattiene le lacrime Carlo Taveccho quando i delegati dell'assemblea si alzano in piedi per il saluto. Respinge ogni attacco, prova a dire che non è certo lui il colpevole di tutto questo.



Pasquale De Lise ha aperto i lavori dell'assemblea che in giornata dovrebbe eleggere il nuovo presidente della Federcalcio. Ma è stata una mattinata e anche una nottata di tumulti. Si arriva così alla prima votazione quella in cui occorre almeno il 66 per cento dei voti dei delegati. Tommasi, nonostante le pressioni della base dei calciatori, decide di non ritirare la propria candidatura. Una decisione che spacca il fronte pro - Gravina sicuro di avere già il consenso del leader di calciatori. Nicchi (capo degli aribitri) decide di sostenere Gravina e lo stesso intende fare Ulivieri. Ma non basterebbe: serve il voto della componente calciatori.



Ha preso la parola Tavecchio: "Grazie a me in questi anni siamo nei posti chiave del calcio mondiale. Dietro elezione di Ceferin alla Uefa c'è una mia intuizione. Il Var? Primi al mondo. Siamo stati presi a modello di tutto il mondo. La Lega di serie A esempio di mala gestio? Un fastidio sentirlo dire". Tavecchio è poi tornato sulla clamorosa esclusione dai Mondiali. "Il giudizio sull'attività sportiva perché deve influenzare il giudizio sull'attività gestionale. Volevano dei colpevoli,lo hanno avuto. il calcio non è il male assoluto del nostro Paese. Non ho mai fatto critiche a nessun calciatore sceso in campo, mi sono preso ogni colpa. Non bisogna buttare tutto a mare. Il cambiamento era già in corso".



É poi intervenuto Marcello Nicchi: "Gli arbitri italiani sono delusi dal fatto che tra i tre candidati nessuno ha fatto marcia indietro. Mi sono pentito di non essermi candidato alla presidenza. Tavecchio già ha dato i mezzi per garantire al calcio italiano la tecnologia giusta. Noi portiamo avanti il calcio e non la politica. Tommasi? Ha un peso importante ma deve capire che non ci si può chiudere nel mondo delle componenti tecniche. Non possiamo non ascoltare le leghe e la sua figura non è aggregante. Sibilia? Lo ringrazio per le attenzioni. Il mondo dei Dilettanti merita rispetto non perché vale il 34 per cento ma per quello che vale. Peccato che non mi abbia mai fatto una telefonata. Gravina? Lo ringrazio per il modo dettagliato con cui ha affrontato i nostri problemi".



Ha quindi parlato Calcagno, vice presidente dei calciatori. "Siamo stufi di essere considerati un blocco. Le riforme del 2012 sono state fatte con noi. È ingiusto dire che le componenti tecniche fermano le riforme: nessuno ha mai affrontato la vera sfida, quelle delle regole. La rendicontazione è la morte dei vivai italiani".



É stata quindi la volta di Renzo Ulivieri. "Non volevamo una crisi al buio. Una crisi provocata da una componente che aveva tutto. A noi non è garbato l'intervento del Coni a casa nostra e vorremmo pur con idee diverse decidere i nostri destini. Nei programmi di Gravina e Tommasi si parlava degli allenatori; in quello di Sibilia no. E non è stata una dimenticanza. Potevamo votare subito Tommasi ma il percorso sarebbe stato lo stesso di quando abbiamo sostenuto Albertini e non ce lo possiamo permettere".



Gravina presidente della Lega Pro è il primo dei tre a illustrare il programma. E a lanciare le sue frecciate ovviamente contro Sibilia. "Da 30 anni faccio parte di questo carrozzone come dice Sibilia? Si è vero. Lo sono. 30 anni da dirigente sono un merito. Il nostro mondo ha bisogno di idee ma ha bisogno di essere ascoltato e non gestito. Voglio una casa federale più forte e stabile. Sostenibile e senza barriere. Serve costruire jn laboratorio Italia e uno stadio Italia: seconde squadre in lega pro, riforme dei campionati giovanili. Sogno europeo del 2028".



Ha poi preso la parola l'altro candidato, Damiano. Tommasi "quanti voti hai? Questa è l'unica risposta istituzionale alla mancata qualificazione al Mondiale. Serve, invece, una risposta storica: quanti voti ha un cambiamento?". Tommasi ha poi parlato delle sue idee. "Il programma contiene le cose realizzabili per cambiare rotta. Io non sono un sindacalista sennò sarei qui per fare il vice presidente. Invece ho raccolto le lacrime dei calciatori: abbiamo il dovere nei confronti dei tifosi e serve una scossa. I calciatori non sono contro la riduzione delle squadre e dobbiamo lavorare per ammortizzare gli effetti del paracadute". "Abbiamo 20 giorni per sistemare la serie A sennò dove andiamo? Anche chi ha il 34 per cento deve essere responsabile. Io ho la schiena dritta ed è per questo che non sono riuscito a guardare tutti negli occhi". "Spero che la prossima federazione abbia il coraggio di mettere la faccia dopo Italia e Svezia. Io sono candidato alla Federcalcio nn sono candidato a fare l'ago della bilancia".



Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato in ritardo e non è riuscito a votare. Alla prima votazione sono stati 514 gli aventi diritto al voto: 509 i votanti. Sibilia è arrivato al 39.37%, Gravina 37.06% e Tommasi al 22.34%. Nessuno dei tre ha raggiunto il quorum necessario per l'elezione e si rivoterà alle 16.



L'esito della terza votazione ha decretato i nomi dei due candidati che competeranno per la presidenza federale. Si tratta di Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina che al terzo turno hanno ottenuto rispettivamente il 39% e il 38% dei voti da parte dell'assemblea.





