Finale Champions, paura attentato: chiuso il tetto dello stadio di Cardiff

Anche alla luce di quanto è accaduto martedì scorso prima di Borussia Dortumund-Monaco, rinviata di 22 ore per l’attentato al bus dei tedeschi, l’Uefa ha chiesto di far chiudere il tetto dello stadio Millennium di Cardiff dove il 3 giugno si giocherà la finale di Champions League.



Nello staff del presidente Ceferin, infatti, c’è il timore di attentati con droni. La partita potrebbe giocarsi con la copertura chiusa, proprio come succede nei casi di maltempo. Infatti, per esperti della sicurezza il drone caricato con esplosivo, come quelli utilizzati in Siria e Iraq dall’Isis, è diventato la preoccupazione maggiore.



