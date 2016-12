«La Fiorentina c'è sempre, basta crederci ed essere noi stessi e i risultati arrivano. Lo spirito è stato grandissimo, abbiamo giocato momenti di bellissimo calcio e sono molto contento per i ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità ma i protagonisti in campo sono stati esemplari. Meritavamo di più del pareggio»: è l'analisi di Paulo Sousa, a Mediaset Premium, dopo il 3-3 col Napoli.



«Dobbiamo sempre giocare così e mettere sul campo il nostro tipo di calcio per cercare sempre la vittoria - ha aggiunto il tecnico portoghese - Il primo gol di Insigne in fuorigioco? Sono cose che possono capitare, tutti noi cerchiamo di aiutare anche gli arbitri a migliorare. Il rammarico non è per quello ma è perché avevamo fatto una grande rimonta e meritavamo di vincere»