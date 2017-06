«Andare a giocare all'estero mi ha aiutato molto». Così Manolo Gabbiadini dal ritiro di Coverciano dove con la Nazionale sta preparando la gara di domenica con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali. «Non ho rimpianti pensando all'esperienza con il Napoli - ha continuato l'attaccante del Southampton - Sono stati due anni bellissimi, sono soddisfatto di quello che ha fatto lì. Prima o poi tornerò a giocare in Italia ma non adesso, resto in Inghilterra dove si gioca un campionato bellissimo e dove, data la concorrenza che c'è nell'attacco azzurro, posso avere più opportunità in vista anche del Mondiale 2018».

© RIPRODUZIONE RISERVATA