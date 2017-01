L'agente di Grassi, Mario Giuffredi, ha parlato a radio Crc della situazione relativa al suo assistito: «Sono a Bergamo per parlare di Grassi. In giornata sapremo come andranno le cose. L'Atalanta ha stima del giocatore, vogliono tenerlo perchè pensano di dargli uno spazio importante, però ci sono tre giocatori per due posti. Aspettiamo ancora un pò, altri club come l'Empoli attendono, ma dobbiamo capire cosa è meglio per il giocatore. Ascoltiamo anche l'Atalanta, il club che l'ha cresciuto».