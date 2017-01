L'appuntamento con «La favol...A di Fabio PIsacane» è per lunedì 23 gennaio alle ore 16 presso la sede della Municipalità a piazza Dante. In quell'occasione ci sarà la presentazione del libro (scritto con Antonio Martone per la casa editrice Graus) sulla storia del difensore napoletano del Cagliari con annessa conferenza stampa.