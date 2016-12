Il penultimo turno del girone d’andata è zeppo di gol, 16 già nel primo tempo. Il Frosinone allo scadere riprende la capolista Verona, hanno 3 punti sulla Spal. I ciociari superano il Benevento nel bigmatch del pomeriggio, l’Hellas riprende la partita di Carpi. L’Entella torna da playoff con un poker, avanzano anche Brescia e Vicenza, vincitore del derby veneto. Il Trapani scivola a Cesena e a 9 punti dai playout.



Frosinone-Benevento 3-2: 27’ pt Kragl (F); st 7’ Lucioni (B), 15’ Dionisi (F), 28’ Ceravolo (B) su rigore, 51’ Dionisi. Supremazia ciociara, secondo tradizione delle squadre di Marino, sintetizzata dalla punizione del tedesco, che sorprende Cragno. Presto infortunati De Falco e Ciciretti, tra i sanniti. L’1-1 è in acrobazia. C'è un fuorigioco sul 2-1 frusinate, poi Ariaudo sgambetta Ceravolo, che trasforma il rigore della parità.



Risolve Dionisi, girata sul primo palo, quando il recupero dichiarato era già finito da 80”.



Carpi-Verona 1-1: pt 14’ Lasagna (C), 48’ Pazzini.



Bello il pareggio, per azione di Souprayen. Da un paio di gare è tornato a giocare Concas, che ha scontato due anni di squalifica per doping (cocaina).



Spal-Ternana 4-0: pt 4’ e 15’ Zigoni; st 14’ Valient autorete 44’ Zigoni. Gli assist sono di Mora e Antenucci. Il tris è su azione di Beghetto da fuori. Carbone torna in discussione.



Perugia-Latina 1-1: 4’ Guberti (P), 9’ Dellafiore (L). Il pari è su errore di Elezaj, secondo portiere umbro.



I pontini controllano il gioco nella seconda parte del primo tempo.



Entella-Novara 4-1: pt 17’ e 28’ Caputo (E), 30’ Masucci (E); st 15’ Galabinov (N), 25’ Masucci (E). Il 2-0 è su cross di Masucci. I protagonisti si rovesciano sul terzo gol. Su punizione il 3-1, complice il portiere Iacobucci.



Pisa-Spezia 0-0 Non è memorabile il debutto di Corrado come presidente nerazzurro.



Vicenza-Cittadella 2-0: 34’ pt Rizzo, 44’ st Cernigoi. Tre vittorie in sequenza per i berici. Il primo gol è in mischia, con deviazione di Pelagatti. Primo gol cadetto per Cernigoi, arrivato dalla serie D.



Avellino-Salernitana 3-2: pt 17’ Jidayi (A), 48’ Ardemagni (A); 19’ st Busellato (S), 45’ Verde (A), 48’ A. Donnarumma (A). Incidono le punizioni di Verde, la seconda è un tocco spurio. Espulso al 47’ il granata Mantovani per doppia ammonizione. Fuori anche, tra gli irpini, a metà ripresa Belloni e nel finale l’allenatore Novellino, alla prima vittoria. Allo scadere fallo di Omeonga su Busellato.



Brescia-Pro Vercelli 2-1: 22’ pt Caracciolo (B); st 17’ Mustacchio (V), 39’ Caracciolo su rigore. Martinelli propizia il vantaggio, Baldini il pari dei piemontesi. Iguelfi stende Torregrossa e Caracciolo fa doppietta.



Ascoli-Bari 1-1: st 37’ Tonucci (B), 46’ Perez (A). Il pari è di testa, su traversone di Giorgi. Espulso all’11’ della ripresa Daprelà, tra i pugliesi.



Cesena-Trapani 3-1: pt 24’ Konè (C), 44’ Garritano (C); st 15’ Rizzato (T), 47’ Djuric (C). Il cross per il vantaggio è di Renzetti. Sembra chiudere la gara il sinistro di Di Roberto finito sul palo e ribadito in gol da Garritano. Di testa il 2-1, il sigillo è su azione di Konè.



Classifica (20 giornate): Verona e Frosinone 38, Frosinone 36; Spal 35, Benevento (-1) 34, Carpi 32, Cittadella 31, Perugia 30, Entella 29; Bari 28, Spezia 27, Brescia 26, Novara 25, Ascoli e Vicenza 24, Latina e Cesena 22; Salernitana, Pro Vercelli e Pisa 21; Ternana e Avellino 20, Trapani 12.



Marcatori: Pazzini (Verona) 15 gol, Caputo (Entella) 11, Litteri (Cittadella) 10, Avenatti (Ternana).