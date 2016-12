Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini è intervenuto ai microfoni di radio Crc all'interno della trasmissione «Si gonfia la rete» per parlare del mercato azzurro intrecciato con quello del Palermo.

«Pavoletti e Nestorovski sono giocatori diversi. Il nostro attaccante è più simile a Pippo Inzaghi, ma anche Pavoletti sa fare gol. Qualche mese fa De Laurentiis mi ha mandato un sms per Nestorovski ma gli ho detto che se riparlerà a giugno: ecco perché è arrivato Pavoletti. Come carattere Nestorovski mi ricorda Higuain».