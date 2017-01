Il Real Madrid ha sconfitto per 5-0 il Granada nell'anticipo della 17esima giornata della Liga. Tutto facile al 'Bernabeù per le merengues che chiudono la pratica nella prima mezz'ora segnando 4 gol con Isco, autore di una doppietta al 12' e al 31', Benzema al 20' e Ronaldo al 27'. Nella ripresa al 13' Casemiro firma la quinta e ultima rete. In classifica il Real guida con 40 punti, 6 in più del Barcellona. Grande soddisfazione per il tecnico Zinedine Zidane che ha raggiunto le 39 partite senza sconfitte, eguagliando il record nazionale stabilito dal Barça di Luis Enrique tra il 2015 e il 2016.