Un tweet di auguri del centrocampista della Germania e del Real Madrid Toni Kroos ha fatto infuriare milioni di brasiliani, che gli hanno risposto per le rime sui social. Kroos ha infatti twittato nella notte di San Silvestro un messaggi di auguri in cui dopo la parola 'Feliz' c'erano un 2 e un 0 seguiti dalle bandiere di Brasile e Germania a ricordare l'1-7 dei Mondiali 2014 al 'Mineraò di Belo Horizonte. La cosa ha avuto immediate ripercussioni in rete e molti tifosi brasiliani gli hanno risposto a tono.



Polemico il tweet di uno che due anni e mezzo fa era in campo con la Selecao, quel Marcelo che di Kroos è compagno di club nel Real. «Felice anno nuovo a tutti e RISPETTO per il prossimo sempre!» ha scritto il brasiliano facendo seguire alla frase una serie di bandierine del Brasile. Resosi conto di cosa il suo augurio avesse provocato, Kroos è tornato a manifestarsi sui social: «Tanta attenzione per una battuta. Auguro a tutti un nuovo anno sicuro e felice!», ha scritto il tedesco che in quella semifinale mondiale segnò due dei sette gol della sua squadra.