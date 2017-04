La Procura Figc indaga sul Napoli: cosa rischia il club azzurro

Il capo Procura della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha aperto un'indagine sui rapporti tra il Napoli e i suoi ultrà. Il tutto sulla base dell'audizione in commissione antimafia del sostituto procuratore della Dda partenopea Enrica Parascandolo. Lo apprende l'Ansa.



Ma la domanda che ora tutti i tifosi napoletani si fanno è: quali rischi corre il Napoli in questo caso? La prima cosa da chiarire è quella legata alle sanzioni che per questo genere di reati può essere soltanto di tipo pecuniario e non anche di tipo sportivo. Questo vuol dire che, qualora dovesse essere accertato un legame tra il club azzurro e sui ultrà, la squadra non subirà decurtazioni di punti in classifica. Al massimo potrà essere richiesto - ed eventualmente ottenuto - un deferimento nei confronti dei soggetti ritenuti protagonisti e responsabili di tali rapporti.

