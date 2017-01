Chissà se aveva ragione Francesco Totti ieri a Genova quando, rivolto ai fotografi, ha detto loro: «Sbrigatevi che quelle di Manolas sono le ultime..», certo è che sul centrale greco è ormai partito forte il pressing di Josè Mourinho. Lo 'Special Onè, oggi alla guida del Manchester United, secondo quanto scritto oggi dal 'Sun', avrebbe pronta per la Roma un'offerta monstre: 47,7 milioni di sterline, vale a dire 55 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, il tecnico portoghese, che ha risalito la china in Premier dopo un inizio di stagione balbettante, vorrebbe il difensore giallorosso già in questa finestra di mercato: difficile ma non impossibile soprattutto se l'offerta fosse ritoccata sui 52 mln di sterline (60 milioni di euro). È dalla scorsa estate che Mourinho ha messo gli occhi su Kostas Manolas (l'alternativa è lo svedese Lindelof del Benfica) e adesso, scrive il 'Sun', avrebbe deciso di rompere gli indugi, per rafforzare un reparto che al momento può contare su Phil Jones e Marcos Rojo. «Alla Roma, al momento seconda in Serie A alle spalle della Juventus - scrive il 'Sun' - sono riluttanti a perdere uno dei loro giocatori più forti e ricercati, rifiutando di muoversi dalla valutazione del giocatore di 52 milioni di sterline. Comunque, uno tra Manolas e Lindelof sarà il futuro difensore dello United».