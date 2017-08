Inter-Fiorentina 3-0: doppio Icardi e Perisic valgono il successo

Potranno anche non arrivare dei top player, ma l’Inter vince e convince contro la Fiorentina (3-0). Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto per il suo debutto a San Siro davanti a più di 50mila spettatori. Il tecnico si gode Icardi, autore di una doppietta. Se lo coccola non solo per i due gol, ma anche per il suo modo di giocare per la squadra. Che era poi quello che il tecnico gli aveva chiesto fin dal suo arrivo ad Appiano Gentile. La Fiorentina ha ancora molto da lavorare, dopo la grande rivoluzione arrivata col mercato in uscita. L’importante sarà dare tempo a Stefano Pioli, che nel frattempo torna a San Siro con il 4-2-3-1 affidando l’attacco a Simeone, figlio di Diego Pablo, uno che al Meazza la storia l’ha scritta eccome. L’Inter parte subito forte con il rigore trasformato da Icardi al 6’ (concesso da Tagliavento e convalidato dal Var), con Vecino che sfiora il 2-0 (9’) e con l’argentino che il secondo gol lo segna di testa su cross di Perisic (15’). Sportiello è bravo su Brozovic, Handanovic su Simeone, poi al 40’ c’è tempo ancora per il Var, che non assegna il rigore alla Fiorentina per un contatto in area tra Miranda e Simeone. Nella ripresa Icardi impegna subito Sportiello con un tiro al volo (7’), poi è il turno di Perisic con una conclusione da fuori (20’). Ma è Babacar a provare a dare la sveglia alla Fiorentina: appena entrato, al posto di Simeone, chiama in causa Handanovic con un tiro da fuori. Nel finale Veretout colpisce il palo, poi arriva il 3-0 di Perisic.



