Inter da Champions League con Stefano Pioli in panchina, ma le altre non perdono colpi e i nerazzurri dovranno insistere per ammortizzare il ritardo accumulato con Frank De Boer. La vittoria di Udine consegna numeri sempre più felici all’Inter nella propria “fase 2” di campionato ma, come ha ripetutamente sottolineato il tecnico emiliano, la strada è ancora lunga. Con Pioli l’Inter ha conquistato 16 punti in 7 giornate, frutto di 5 vittorie, del pareggio acciuffato in extremis nel derby d’esordio con il Milan, e della sconfitta di Napoli.



Un rendimento che pone Icardi e compagni al terzo posto nella classifica parziale delle ultime 7 gare di campionato in ordine cronologico, criterio che abbiamo adottato per uniformare a quello delle avversarie i cammini di Juventus e Milan, che hanno saltato le ultime sfide del 2016 causa Supercoppa a Doha. Le uniche a far meglio dei nerazzurri sono state proprio la capolista Juve (18 punti con il solo stop di Marassi con il Genoa) ed il Napoli (17 punti con 5 affermazioni e i pareggi con Sassuolo e Fiorentina). Roma e Lazio seguono l’Inter a quota 15, contro i 14 punti conquistati dal Milan e i 13 dall’Atalanta.



Un mese e mezzo ad alta velocità per Pioli, con una proiezione sull’intero campionato di 87 punti, quota ampiamente da qualificazione in Champions League. È però anche vero che il break sulle altre ancora non è stato tracciato. Una rimonta lenta quella della “nuova” Inter. Punto più, punto meno, le rivali stanno a loro volta tenendo un ottimo passo. I nerazzurri guardano con fiducia alle prossime tre giornate, con il Chievo in casa, il Palermo al “Barbera” ed il Pescara di nuovo a San Siro. Una frazione di calendario obbligatoriamente da sfruttare, magari sperando in qualche passo falso della concorrenza. 1,27 punti a partita per l’Inter con Franck De Boer in campionato, con Pioli 2,29: gran bel salto, ma non basta. E questo lo sanno benissimo sia Stefano Pioli che i suoi giocatori, convinti più che mai a poter centrare l’obiettivo Champions.