Pioli, il derby rischia di costare caro: Stefano ha â€‹poche possibilità di essere confermato

di Salvatore Riggio

La sciagurata gestione dei minuti finale del derby potrebbe costare cara a Stefano Pioli. L’impressione adesso è che il tecnico nerazzurro abbia poche possibilità di essere confermato. Quelli contro il Milan sono due punti buttati via a 7’ dalla fine. Il totale ora dice due pari e due sconfitte nelle ultime 4 giornate. Non benissimo, insomma, per una società che punta a tornare in Europa e che aveva scelto proprio Pioli per il dopo Frank de Boer per cercare di tornare in Champions League dopo anni di digiuno. Ma al di là dei risultati, Suning contesta all’Inter l’atteggiamento messo in campo in queste ultime partite. Così a 6 giornate dalla fine tutto si è complicato. Pioli cercherà di vincerle tutte per mettersi al riparo da qualsiasi incredibile ribaltone, ma nel frattempo in corso Vittorio Emanuele si stanno muovendo per Diego Pablo Simeone e in questo caso potrebbe risultare importante il lavoro diplomatico di Javier Zanetti, grande amico dell’allenatore dell’Atletico Madrid. Antonio Conte, invece? Al momento risulta quasi impossibile arrivare a lui e convincere il Chelsea a lasciarlo partire dopo una sola stagione, che a oggi sta anche vivendo da grande protagonista. Pioli ha in mano il suo destino. Certo, senza quel gol di Zapata forseoggi avrebbe trascorso una Pasqua più serena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA