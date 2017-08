Juventus-Cagliari alle 18 | Diretta Allegri schiera la vecchia guardia nessun nuovo acquisto in campo

Dopo la delusione della Supercoppa, la Juventus è chiamata a un pronto riscatto in questa prima giornata di campionato: all'Allianz Stadium, nel match inaugurale della Serie A 2017-2018, arriva il Cagliari, in cerca di conferme dopo la scorsa buona stagione sotto la guida di Rastelli. Vietato sbagliare per i bianconeri o sarà già crisi.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

CAGLIARI: Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Faragò, Cigarini, Ioniță; Barella; Farias, Čop



© RIPRODUZIONE RISERVATA