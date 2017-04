â€‹Juventus, Chiellini: «Al Camp Nou sarà difficilissimo non subire gol». Pjaca al lavoro dopo l'operazione

di Redazione Sport

«Impossibile pensare di andare a Barcellona per difendere il 3-0: sarà difficilissimo non subire gol». Giorgio Chiellini analizza il prossimo impegno della Juventus, attesa per mercoledì dalla sfida di ritorno contro il Barcellona, nel Camp Nou. «Proveremo anche al Camp Nou - ha spiegato il difensore bianconero, ai microfoni di Sky Sport - a non subire gol. Normale arrivare a certe partite con tensione. All'andata siamo stati bravi, ma alla fine sapevamo di essere a metà dell'opera: dobbiamo dimostrare ancora una volta la maturità di questo gruppo».



Intanto prosegue il percorso di riabilitazione dello juventino Marko Pjaca. A due settimane dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio, l'attaccante croato si sta allenando al JMedical: «Due sessioni di lavoro al giorno, impegno e morale sempre alto», si legge nella nota pubblicata sul sito della Juventus, corredato da un video in cui il croato racconta il lavoro quotidiano per superare l'infortunio. «Mi sento bene - spiega Pjaca - la cosa più importante è aver ricominciato a lavorare, per ora tutto sta andando per il verso giusto, sono contento». Un programma intenso, con sedute di allenamento programmate «due volte al giorno per due o tre ore, un totale di sei ore quotidiane, abbastanza intenso».

