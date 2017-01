«Dobbiamo riprendere il cammino per vincere lo scudetto e entrare nella leggenda». La sfida contro il Bologna per gettarsi alle spalle Doha senza i due leader dello spogliatoio: Buffon causa influenza, Evra causa addio vicinissimo. E allora alla vigilia la scena se la prende Max Allegri: «Il mio ciclo alla Juve non è assolutamente finito, spero di rimanere qui il più a lungo possibile. Lo sfogo di Doha? Credo sia stato legittimo. Non c'entra con il mercato o il mio futuro, non c'è nessuna crepa. Mi ha fatto arrabbiare uscire dalla partita dopo 35 minuti giocando in modo poco serio. È stata sbagliata la gestione, ma i ragazzi si meritano gli elogi per aver conquistato 100 punti nell’anno solare». Dybala titolare, ma difesa in emergenza senza Buffon e probabilmente anche Evra. «Buffon non gioca, probabilmente non sarà nemmeno convocato, causa influenza. Evra? Devo decidere se gioca lui o Asamoah. Non parlo di mercato, ci pensa la società, finché è un giocatore della Juve è a disposizione. Dybala gioca, non ho ancora scelto se in coppia con un altro attaccante oppure con tutti e tre titolari. Rincon? È un ottimo giocatore di grande professionalità, può giocare da interno o davanti alla difesa, tornerà molto utile». Guardiola non allenerà fino a 60 anni: «Lui ha iniziato molto presto, la carriera di allenatore ad alti livelli non può durare più di 15 anni, sono d'accordo con Pep».