Juve-Atalanta rinviata per neve. Domani il Napoli può andare a +4

Rinviata per neve Juventus-Atalanta: il recupero il 13 o il 14 marzo. Mercoledì nuova sfida in Coppa Italia tra le due squadre. Juve penalizzata, secondo la curiosa lettura di alcuni commentatori tv: Gasperini infatti aveva deciso di schierare solo due titolari, Palomino e Toloi, e aveva lasciato spazio a nove panchinari.



Per il recupero le date più probabili sono martedì 13 e mercoledì 14 marzo, ma la decisione verrà presa nei prossimi giorni. E comunque non si potrà giocare negli stessi orari della partite di Champions: il 13 si giocano, entrambe alle 20.45, Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Siviglia; il 14 sono in programma, Besiktas-Bayern alle 18 e Barcellona-Chelsea alle 20.45.



LE FORMAZIONI



JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.



ATALANTA: Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, de Roon, Melegoni, Gosens; Haas; Rizzo, Cornelius.

