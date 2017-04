di Alberto Mauro

Paulo Dybala ha svolto parte dell’allenamento di questa mattina in gruppo, basta e avanza per scatenare l’entusiasmo dei tifosi della Juventus in vista del Barcellona. Caviglia destra sgonfiata, sensazioni positive e recupero come da programma: ieri solo terapie per La Joya che ha ridotto sensibilmente i tempi anche grazie alla pronta reazione dello staff bianconero (subito ghiaccio e fasciatura in panchina all’Adriatico, poi tutore Game Ready), oggi primo contatto con il campo mentre domani dovrebbe riprendere a pieno ritmo insieme ai compagni, nella rifinitura di mezzogiorno a Vinovo, prima della partenza per la Spagna in programma alle 16.



Dybala titolare al Camp Nou, proprio come allo Stadium, con la speranza da parte bianconera che possa risultare altrettanto decisivo. Allegri ha in mente la stessa formazione, quel 4-2-3-1 a trazione anteriore con Cuadrado, Mandzukic e Dybala alle spalle di Higuain, decisivo con la doppietta a Pescara ma fermo a tre reti in questa Champions, stesso numero di gol fatti al Barcellona in carriera, tutti e tre al Bernabeu, nessuno al Camp Nou. La Juventus ha la miglior difesa tra campionato ed Europa, appena 22 gol subìti, il Barça il miglior attacco (117 reti), una finale anticipata con un protagonista in più, Paulo Dybala.





© RIPRODUZIONE RISERVATA