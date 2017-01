TORINO – Nel giorno dell’apertura ufficiale del mercato invernale Beppe Marotta dà il benvenuto a Rincon e fa il punto sulle trattative bianconere, confermando poche sorprese da qui a fine gennaio. “Tutti e tre i reparti sono funzionali per le nostre esigenze, abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, per giocare in modi diversi, Luiz Gustavo? Siamo a posto così, considerando che oltre a Rincon abbiamo un rinforzo in più a centrocampo: Marchisio. Su Dybala sono circolate voci, ma abbiamo un bel rapporto e ora siamo nella fase del rinnovo. Un passo spontaneo, non c’è alcun rapporto teso, anzi, credo sia un motivo di orgoglio per lui vestire ancora questa maglia. Morata è legato sentimentalmente alla Juve, ha contatti costanti con i compagni ai quali ha confermato di essersi trovato molto bene qui, ma non significa nulla. È del Real, è giusto e rispettoso che non vada oltre. Gagliardini? Ottimi giocatore ma non lo abbiamo mai trattato. Siamo la squadra da battere, attori protagonisti in tutte le competizioni, era quello che volevamo".