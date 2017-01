«Sono molto orgoglioso, per me è un onore essere in questa grande società, sono felice. È un sogno stare qui, adesso inizieremo a lavorare per vincere tanto con questa maglia». Sono le prime parole da bianconero di Tomas Rincon, il centrocampista ex Genoa da oggi ufficialmente in casa Juve. «Per prima cosa mi metterò a disposizione della squadra - dice ancora il giocatore venezuelano dal sito del club -, dei compagni, dello staff e della società e poi a vincere scudetto, coppa e Champions». Infine un saluto ai tifosi: «Ci vediamo allo stadio, forza Juve».